Violenza nei campi di provincia, weekend nero per il calcio dilettantistico campano

Uno degli episodi più gravi si è verificato allo stadio comunale di Lettere, durante una partita del campionato Under 14 tra Club Napoli e San Vito Positano.

Quello che sta accadendo da settimane sui campi della Campania sta sollevando forte preoccupazione nel mondo del calcio dilettantistico. Gli episodi di violenza registrati nell’ultimo fine settimana hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza negli impianti sportivi e sul clima che si respira sempre più spesso durante le partite dei campionati minori e giovanili.

L’episodio tra gli Under 14

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, un giovane calciatore di 13 anni avrebbe inseguito il direttore di gara – anch’egli giovanissimo – colpendolo con un pugno alla spalla e rivolgendogli insulti. L’episodio ha immediatamente provocato l’interruzione della gara e ha riacceso il tema della tutela degli arbitri, spesso molto giovani e chiamati a dirigere partite in contesti difficili.

Aggressioni anche tra i dilettanti

La violenza non si è fermata al settore giovanile. A Casola di Napoli, al termine di una partita di Seconda Categoria tra la squadra locale e il CUS Vesevo, si sarebbe verificata un’aggressione ai danni della formazione ospite.

Secondo le ricostruzioni, alcuni tesserati e sostenitori della squadra di casa avrebbero atteso gli avversari all’uscita del campo, dando vita a una colluttazione con calci e pugni. La situazione avrebbe richiesto l’intervento dei Carabinieri della stazione di Gragnano, intervenuti per riportare la calma e consentire agli ospiti di lasciare l’impianto in sicurezza.

Sempre nella stessa area, momenti di tensione si sarebbero registrati anche durante una partita di Prima Categoria tra Vico Equense e Lettere, con risse e proteste che hanno macchiato ulteriormente il fine settimana calcistico.

Preoccupazione nel mondo dello sport

Gli episodi degli ultimi giorni stanno alimentando la preoccupazione tra dirigenti, arbitri e famiglie che frequentano i campi di provincia. In particolare cresce l’allarme per la sicurezza dei direttori di gara e per il clima che si respira anche nei tornei giovanili.

Molti chiedono interventi più severi da parte della giustizia sportiva e delle istituzioni calcistiche, con sanzioni più dure contro società e tesserati responsabili di episodi di violenza. L’obiettivo è evitare che situazioni di questo tipo diventino la normalità e restituire ai campi dilettantistici il loro ruolo educativo e sportivo.