80 anni dal primo voto delle donne: l’incontro al Consiglio regionale

Si è tenuto ieri mattina presso il Consiglio Regionale della Campania un incontro dedicato agli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia, avvenuto in occasione delle elezioni amministrative del 1946, una tappa fondamentale nel percorso di crescita democratica del Paese.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, intervenuta in qualità di delegata di ANCI. Nel suo intervento ha rivolto un messaggio in particolare agli studenti presenti in aula, sottolineando il valore della partecipazione femminile alla vita pubblica e istituzionale.

L’incontro è stato un momento di riflessione sul ruolo delle donne nelle istituzioni e sul cammino ancora in corso verso una piena parità. Lanzara ha ricordato l’impegno quotidiano di tante amministratrici locali che, nei territori, lavorano con responsabilità e dedizione al servizio delle comunità.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi per aver promosso l’iniziativa e il vicepresidente vicario di ANCI Campania, Francesco Morra, per l’impegno nel valorizzare il ruolo degli enti locali e delle amministratrici.

Ricordare questa ricorrenza, è stato sottolineato durante l’incontro, significa non solo rendere omaggio a una conquista storica, ma anche rinnovare l’impegno affinché la presenza delle donne nella vita istituzionale continui a crescere, contribuendo a rafforzare la qualità della democrazia.