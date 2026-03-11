A Scenari pagani 28 sul palco “Non è stata la mano di Dio”: il ricordo di Don Peppe Diana tra verità e coscienza

Uno spettacolo intenso e vincitore del Festival “Le voci dell’anima” che mescola dramma, ironia amara e riflessione sulla coscienza

Venerdì 13 marzo 2026, il Teatro Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ospiterà lo spettacolo “Non è stata la mano di Dio”, interpretato da Corrado La Grasta e prodotto dal Teatro dei Cipis, in memoria di Don Peppe Diana, il parroco di Casal di Principe assassinato dalla camorra. Lo spettacolo è stato premiato al Festival Le voci dell’Anima 2025.

E’ il quinto degli appuntamenti del cartellone di Scenari pagani giunti alla 28edizione, voluta fortemente come ogni anno da Nicolantonio Napoli, direttore artistico della rassegna ed organizzata da Casa Babylon Teatro.

A guidare il pubblico in questo percorso emotivo è Beppe, un giostraio da fiera, la cui voce spezzata sembra chiedere scusa ancora prima di cominciare. La sua prospettiva inattesa svela la vicenda con una potenza emotiva rara: tra tenerezza e disagio, ogni battuta rivela la fragilità e la mediocrità umana, ma anche la capacità di redenzione.

Si ride con l’amaro in bocca e si ascolta con un nodo alla gola: Beppe racconta di essersi ferito alla mano nel tentativo estremo di evitare il delitto e di avvisare Don Peppe Diana del pericolo, cercando di non diventare un assassino. Ma il sacrificio arriva troppo tardi: Don Peppe Diana muore, e la verità viene sepolta da menzogne e silenzi.

“Non è stata la mano di Dio” porta in scena un uomo confuso e colpevole, ma proprio per questo profondamente umano. La narrazione combina dramma e ironia amara, mantenendo il pubblico sospeso tra emozione, riflessione e consapevolezza storica. È uno spettacolo che scuote le coscienze e invita a riflettere sul valore della responsabilità morale e sulla lotta culturale contro la criminalità.

Come da tradizione, la serata sarà arricchita dalle degustazioni aperispettacolo, curate da Ritratti di Territorio, Pepe Mastro Dolciere, i vini Famiglia Pagano 1968 e il Casa Memi B&B di Filomena Pappalardo, main sponsor dell’evento, per offrire un’esperienza culturale e sensoriale completa.

Un appuntamento imperdibile, per chi desidera coniugare memoria, cultura e teatro civile in una serata che lascia il segno.

Info 328 9074079 – 327 3566939

info@casababylon.it / www.casababylon.it