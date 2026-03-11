Agro nocerino sarnese, Strianese chiede più sicurezza e controlli (video)

San Valentino Torio. Michele Strianese. Il sindaco Michele Strianese rilancia l’allarme sicurezza nell’Agro nocerino sarnese e chiede maggiore attenzione dello Stato e controlli più incisivi.

L’allarme sicurezza nel territorio

Non si arresta l’emergenza sicurezza nell’Agro nocerino sarnese, un tema che continua a occupare un posto centrale nel dibattito pubblico e istituzionale del territorio della provincia di Salerno. A rilanciare la questione è il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, che interviene per richiamare con fermezza la necessità di innalzare il livello di attenzione e di controllo sull’intera area.

Secondo il primo cittadino, la situazione richiede una risposta più forte e coordinata da parte delle istituzioni, affinché vengano garantite condizioni di maggiore sicurezza per cittadini e attività economiche.

Il richiamo allo Stato centrale

Nel suo intervento Michele Strianese sottolinea anche come, a suo avviso, lo Stato centrale non stia mostrando un livello di attenzione adeguato rispetto alle criticità che si registrano nel territorio dell’Agro nocerino sarnese.

Il sindaco evidenzia la necessità di interventi più incisivi e di una presenza più strutturata delle forze dell’ordine, ritenendo fondamentale un rafforzamento delle strategie di controllo e prevenzione. Per il primo cittadino di San Valentino Torio diventa quindi urgente avviare azioni coordinate tra istituzioni locali e nazionali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela per l’intera comunità dell’Agro nocerino sarnese.

