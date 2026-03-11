Amazon introduce il pagamento in contanti: oltre 35mila punti vendita in tutta Italia

Novità per i clienti di Amazon, che ora potranno pagare i propri acquisti anche in contanti grazie a una rete di oltre 35.000 punti vendita convenzionati distribuiti su tutto il territorio nazionale, tra cui tabaccherie, edicole e bar.
“Lavoriamo costantemente per rendere lo shopping accessibile a tutti, indipendentemente dalle preferenze di pagamento. Crediamo che dare ai clienti la libertà di scegliere come pagare sia fondamentale”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, commentando l’introduzione del nuovo servizio.
Il sistema consente ai clienti di selezionare l’opzione “Paga in contanti” direttamente al momento del checkout su Amazon Italia. Una volta scelto questo metodo, sarà possibile individuare tramite un link dedicato il punto vendita più vicino dove effettuare il pagamento.
Dopo aver completato l’ordine online, il cliente riceverà via e-mail un codice a barre e un codice univoco, da presentare entro 72 ore presso uno dei negozi autorizzati. Dopo il pagamento in contanti, il punto vendita rilascerà una ricevuta cartacea, mentre Amazon invierà una mail di conferma dell’avvenuta transazione.
Per quanto riguarda eventuali resi di prodotti acquistati con questa modalità, il rimborso non avverrà in contanti ma sarà accreditato sotto forma di buono regalo Amazon, utilizzabile per futuri acquisti sulla piattaforma.