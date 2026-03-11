Angri, sgombero di un immobile occupato: scatta l’immissione in possesso del Comune

Operazione delle forze dell’ordine questa mattina ad Angri, in via Pontone Seconda, dove è stata eseguita l’immissione in possesso comunale di un immobile occupato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese, insieme alla Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale di Angri.

L’intervento è stato eseguito in attuazione di un’ordinanza comunale che dispone lo sgombero dell’immobile e il rientro della struttura nel patrimonio dell’ente.

L’occupante, già noto alle forze dell’ordine, è stato in passato condannato per associazione a delinquere finalizzata all’usura e per gestione illecita del gioco d’azzardo, attività che – secondo quanto emerso dalle indagini – avrebbero favorito diverse organizzazioni criminali.

Con il provvedimento eseguito oggi, all’uomo sono stati concessi 60 giorni di tempo per lasciare l’abitazione. Una volta liberato, l’immobile sarà destinato a finalità sociali.

Se allo scadere del termine la casa non dovesse essere restituita al Comune, l’ente potrà richiedere lo sgombero con l’impiego della forza pubblica tramite la Prefettura oppure procedere con l’addebito di un canone per occupazione abusiva.