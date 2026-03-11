Angri, trattative aperte per il dopo Ferraioli: ecco i sindaci possibili (video)

Angri. Schieramenti ancora alla ricerca del candidato sindaco mentre emergono i primi nomi in vista delle elezioni amministrative.

Trattative e alleanze ancora in evoluzione

Ad Angri il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative resta ancora piuttosto confuso dopo il primo giro di incontri e tavoli di trattativa tra i diversi schieramenti. Non emerge infatti, almeno per ora, un’identità chiara su chi potrà raccogliere l’eredità del sindaco Cosimo Ferraioli, con le forze politiche impegnate a costruire alleanze e soprattutto a individuare il profilo più adatto per la successione.

Al momento l’unico a essere già sceso ufficialmente in campo è Bruno Cirillo, che ha avviato la propria campagna elettorale definendola «sulla verità e per i cittadini». Nelle prossime ore potrebbe sciogliere le riserve anche l’ex consigliere comunale Alfonso Scoppa, figura che potrebbe provare a catalizzare intorno a sé diverse anime della politica locale.

I nomi che circolano tra maggioranza e opposizione

Sul fronte del cosiddetto campo largo, che continua però a mostrare segnali di frammentazione, si ragiona su diversi possibili candidati. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Eugenio Lato e Marco De Simone, mentre il Partito Democratico sembrerebbe mantenere una posizione più defilata valutando l’ipotesi di proporre un proprio candidato.

Nel panorama delle possibili candidature appare quasi certa anche la presenza di Pasquale Mauri, ormai presenza ricorrente nelle competizioni elettorali cittadine, anche se non si esclude l’emergere di qualche possibile outsider nelle prossime settimane.

Le ipotesi nella maggioranza uscente

Sul versante della maggioranza che ha sostenuto l’amministrazione uscente si discute invece su diversi nomi. Nelle ultime ore sta prendendo corpo quello dell’imprenditore ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzola, che sarebbe sostenuto da una parte del gruppo vicino a Cosimo Ferraioli.

