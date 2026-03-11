Caggiano, precipita dalla finestra: 32enne trasferito in eliambulanza al Ruggi

Momenti di apprensione ieri mattina a Caggiano, dove un uomo di 32 anni, residente in paese, è precipitato dalla finestra della propria abitazione per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Considerate le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove il 32enne è stato affidato alle cure dei medici.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e le cause della caduta.