Castel San Giorgio, anziano derubato nel parcheggio del supermercato: torna la “truffa della gomma bucata”

Un anziano è stato derubato nel parcheggio di un supermercato a Castel San Giorgio, vittima della cosiddetta “truffa della gomma bucata”. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nell’area di sosta di un’attività commerciale situata in via Lombardi.

Secondo quanto raccontato dal figlio della vittima, l’uomo era appena uscito dal market quando si è accorto che una delle ruote della propria auto era completamente a terra. A quel punto ha aperto il portabagagli per prendere l’attrezzatura necessaria e sostituire lo pneumatico.

Durante quei momenti di distrazione, però, qualcuno avrebbe aperto lo sportello del veicolo e rubato un borsello contenente telefono cellulare, denaro, documenti e carte. L’anziano si è accorto del furto solo dopo aver terminato l’operazione.

La denuncia e le indagini

Dopo l’accaduto è stata presentata denuncia e sul caso stanno indagando i Carabinieri, che potrebbero acquisire anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.

Non si tratterebbe di un caso isolato. Dopo la segnalazione dell’episodio, altre persone hanno raccontato di essere state vittime dello stesso raggiro.

Come funziona la truffa

La cosiddetta “truffa della gomma bucata” può avvenire con due modalità. Nel primo caso i malviventi forano lo pneumatico del veicolo e approfittano della distrazione della vittima mentre cerca di sostituirlo per rubare oggetti dall’auto. Nel secondo, invece, un truffatore segnala alla vittima la presunta gomma bucata e si offre di aiutarla, sfruttando poi il momento di confusione per sottrarre effetti personali dall’abitacolo.