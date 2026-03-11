Giornata Mondiale del Rene 2026: screening gratuiti anche a Nocera e Scafati

Iniziativa internazionale volta a sensibilizzare sull’importanza della salute renale e a diffondere strategie di prevenzione delle malattie renali.

Il 12 marzo 2026 si celebra la ventesima edizione della Giornata Mondiale del Rene (World Kidney Day), iniziativa internazionale volta a sensibilizzare sull’importanza della salute renale e a diffondere strategie di prevenzione delle malattie renali. Anche le strutture di Nefrologia e Dialisi degli ospedali dell’Asl Salerno aderiscono alla manifestazione con l’iniziativa “Nefrologia a porte aperte”, offrendo screening gratuiti e consulenze alla popolazione.

Ospedale di Eboli

Giovedì 12 marzo, dalle 9:00 alle 13:00, presso il reparto di Nefrologia e Dialisi diretto da Giuseppe Gigliotti, sarà possibile sottoporsi a:

misurazione della pressione arteriosa

esame delle urine

colloqui informativi per valutare eventuali fattori di rischio

Per casi selezionati potranno seguire approfondimenti clinici mirati.

Ospedale di Polla

Il reparto di Nefrologia, diretto da Francesco Buono, offrirà visite nefrologiche gratuite dalle 8:00 alle 14:00, con possibilità di:

esame delle urine

ecografia di approfondimento, se necessario

Ospedali di Nocera e Scafati

Martedì 11 marzo, dalle 15:00 alle 18:00, sarà effettuato uno screening preventivo della malattia renale cronica rivolto a un massimo di 100 cittadini, con:

misurazione della pressione arteriosa

controllo della presenza di proteinuria

L’iniziativa è promossa dal direttore della UOC di Nefrologia, Aristide Torre.

Ospedale di Sapri

La UOSD di Nefrologia e Dialisi aprirà le porte degli ambulatori dalle 8:30 alle 15:30 per valutazioni cliniche nefrologiche, comprendenti:

raccolta dati antropometrici

analisi di esami di laboratorio

valutazione urinaria tramite strisce

La partecipazione sarà limitata a 100 cittadini, per garantire una gestione ordinata dei flussi.