I calchi di Pompei raccontano l’eruzione del 79 d.C.: nasce un memoriale permanente alle vittime

Dal 12 marzo 2026 alla Palestra Grande un nuovo allestimento museale ripercorre la tragedia che distrusse la città vesuviana, esponendo 22 calchi e straordinari reperti organici in un percorso tra scienza, memoria e umanità

A Pompei prende forma un nuovo spazio della memoria dedicato alle vittime dell’eruzione del Vesuvio. Dal 12 marzo 2026, negli spazi della Palestra Grande del Parco archeologico, apre al pubblico un allestimento permanente interamente dedicato ai calchi delle vittime, testimonianze tra le più intense e iconiche della storia dell’archeologia.

Il percorso museale nasce come un vero e proprio memoriale della tragedia del 79 d.C., capace di raccontare con rigore scientifico e sensibilità umana la catastrofe che cancellò la città romana. Attraverso un linguaggio museografico essenziale ma coinvolgente, l’esposizione ricostruisce le fasi dell’eruzione, la storia della scoperta dei calchi e la tecnica archeologica che li ha resi possibili, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sull’ultimo momento di vita degli abitanti di Pompei.

Il dramma di quella giornata è stato raccontato anche dalla letteratura. Lo scrittore napoletano Luigi Settembrini descriveva i calchi come “il dolore della morte che riacquista corpo e figura”, mentre Primo Levi nella poesia La bambina di Pompei parlava di una “agonia senza fine, terribile testimonianza”.

Il nuovo allestimento riunisce 22 calchi di vittime, scelti tra quelli meglio conservati e più leggibili, provenienti da diversi contesti della città antica: dalle domus situate all’interno del centro abitato fino alle strade e alle porte urbiche lungo cui molti pompeiani tentarono disperatamente di fuggire.

Per la prima volta viene presentato un numero così ampio di testimonianze nello stesso spazio espositivo. A Pompei, dalla metà dell’Ottocento, sono stati realizzati circa un centinaio di calchi; altri restano visibili nei luoghi originari del ritrovamento, all’interno di case o edifici pubblici.

Accanto alle figure umane, il percorso espone reperti organici eccezionalmente conservati, tra cui resti di animali, piante e oggetti della vita quotidiana che raccontano il rapporto tra gli abitanti e l’ambiente naturale.

L’esposizione si sviluppa lungo i portici sud e nord della Palestra Grande, l’imponente edificio quadrangolare situato di fronte all’Anfiteatro, un tempo dedicato alla formazione dei giovani cittadini.

Nel braccio sud trova spazio la sezione vulcanologica: un racconto scientifico dell’eruzione del Vesuvio accompagnato da un nuovo video esplicativo e dalla ricostruzione di una colonna alta quattro metri di ceneri e lapilli, che riproduce il materiale eruttivo che seppellì Pompei. Seguono le sezioni dedicate a flora e fauna, con reperti organici e apparati grafici ispirati alle immagini presenti negli affreschi pompeiani, anche di recente scoperta.

Il braccio nord ospita invece la parte più intensa del percorso: quella dedicata ai resti umani. Qui i visitatori incontrano i calchi delle vittime dell’eruzione, figure immobili che restituiscono gesti, posture e ultimi istanti di vita degli abitanti della città.

Proprio per la delicatezza del tema, l’area non è immediatamente visibile: elementi divisori segnalano l’ingresso nella sezione, lasciando al visitatore la possibilità di scegliere se affrontare o meno questo confronto diretto con il momento della morte.

L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. seppellì Pompei sotto metri di cenere e pomici. Le persone rimaste in città furono travolte durante la seconda fase dell’evento da correnti piroclastiche di gas e cenere incandescente. Col passare dei secoli i corpi si decomposero, lasciando vuoti nella cenere indurita.

Fu nel 1863 che l’archeologo Giuseppe Fiorelli ebbe l’intuizione che avrebbe cambiato per sempre lo studio del sito: riempire quei vuoti con gesso liquido. Una volta solidificato e rimossa la cenere, riemergevano figure umane incredibilmente dettagliate, spesso con le ossa ancora all’interno.

Questa tecnica, unica al mondo, permette ancora oggi di ricostruire i volti e i gesti degli abitanti di Pompei, fermati nell’istante in cui il tempo si è interrotto.

Grande attenzione è stata riservata all’accessibilità. L’allestimento include contenuti audio, video in LIS e ISL, strumenti di Comunicazione Aumentata Alternativa (CAA) e due sezioni tattili con modellini 3D dei reperti accompagnati da testi in braille.

Il percorso è inoltre progettato per essere flessibile, permettendo la visita in più direzioni e adattandosi ai flussi dei visitatori all’interno dell’area archeologica.

Il nuovo spazio museale non è solo un’esposizione archeologica, ma anche un luogo di riflessione sulla fragilità umana. I calchi non sono semplici reperti né opere d’arte: sono testimonianze dirette di vite spezzate dalla natura.

Attraverso l’incontro con queste figure, Pompei restituisce una lezione universale che attraversa i secoli: la vita è fragile, preziosa e irripetibile.

L’esposizione sarà visitabile dal 12 marzo 2026 presso la Palestra Grande del Parco archeologico di Pompei.

La visita è inclusa nel biglietto di ingresso agli scavi, con accesso consigliato da Piazza Anfiteatro.