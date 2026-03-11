Il gruppo consiliare Scarlato Sindaco voto no la bilancio a Scafati

Il gruppo consiliare anticipa la propria posizione sul documento finanziario 2026–2028 evidenziando criticità su opere pubbliche e conti dell’ente.

La posizione del gruppo consiliare

Il gruppo consiliare Scarlato Sindaco anticipa la propria posizione in vista del consiglio comunale convocato per il 13 marzo a Scafati, quando tra i punti all’ordine del giorno sarà discusso il bilancio di previsione 2026–2028.

I consiglieri Michelangelo Ambrunzo, Pasquale Vitiello e Giuseppe Vollaro hanno spiegato le motivazioni della scelta attraverso una nota ufficiale. «Siamo alle porte del Consiglio comunale del prossimo 13 marzo. Tra gli argomenti all’ordine del giorno c’è il bilancio di previsione 2026–2028, uno strumento contabile – amministrativo ma anche di chiaro indirizzo politico», dichiarano i rappresentanti del gruppo.

Le criticità evidenziate

Nella nota i consiglieri sottolineano come il documento sia stato analizzato nel dettaglio, pur non essendo stato condiviso nelle scelte politiche che ne hanno determinato la stesura. «Il gruppo consiliare Scarlato Sindaco ha studiato attentamente il documento, pur non avendo contribuito alla sua redazione né alle scelte politiche che lo hanno determinato, e non ne condivide le impostazioni», spiegano.

Secondo quanto evidenziato dai consiglieri, l’analisi avrebbe fatto emergere diverse criticità. «Dall’analisi sono emerse alcune problematiche, in particolare nel piano triennale delle opere pubbliche e nella relazione dei revisori dei conti, che evidenzia per il secondo anno consecutivo una condizione di deficit strutturale dell’ente».

L’annuncio del voto contrario

Il gruppo consiliare ha quindi deciso di anticipare pubblicamente la propria posizione politica sul documento finanziario. «Per queste ragioni, e anche per evitare illazioni o voci su presunti “inciuci”, il gruppo consiliare Scarlato Sindaco anticipa sin da ora il proprio voto contrario al bilancio di previsione 2026–2028», concludono i consiglieri Michelangelo Ambrunzo, Pasquale Vitiello e Giuseppe Vollaro.

Rischio idrogeologico. Fiume Sarno, audizioni sindaci inviate in Procura