Napoli, 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via Toledo

Momenti di tensione nella serata di ieri a Napoli, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito durante una lite scoppiata in strada.
I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini, dove era stato segnalato l’arrivo del minorenne con una ferita da arma da taglio.
Secondo una prima ricostruzione, il 13enne sarebbe stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa scoppiata lungo Via Toledo.
Il giovane è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di sette giorni.
Sono in corso le indagini dei militari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per identificare le persone coinvolte nella rissa.