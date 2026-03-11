Napoli, 15enne accoltellato durante un tentativo di rapina

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito a coltellate nel pomeriggio a Napoli, al termine di un’aggressione avvenuta lungo Corso Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, la violenza sarebbe scoppiata durante un tentativo di rapina ai danni del minorenne. Nel corso dell’aggressione il giovane è stato colpito con un fendente alla coscia.

Il 15enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli stanno prestando le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero considerate critiche.

Sull’episodio sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare i responsabili dell’aggressione.