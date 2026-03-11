Nocera Inferiore, incontro pubblico sul futuro di Montevescovado: il 13 marzo la presentazione del piano di rigenerazione

Un progetto complessivo di rigenerazione urbana per ridisegnare il futuro del quartiere Montevescovado. L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha organizzato per venerdì 13 marzo alle ore 18, nell’aula consiliare del municipio, un incontro pubblico dedicato alla presentazione del nuovo programma di interventi previsti per l’area.

L’iniziativa rientra nel percorso di elaborazione e approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica, finalizzato al completamento del Programma straordinario di edilizia agevolata e convenzionata proprio nel quartiere Montevescovado.

Il progetto si collega anche all’avvio del Programma Prius, finanziato dalla Regione Campania, che ha individuato Nocera Inferiore come città polo destinataria di circa 15 milioni di euro di fondi FESR destinati alla riqualificazione urbana.

All’incontro parteciperanno anche gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di Salerno, coinvolti nel confronto pubblico per illustrare nel dettaglio il progetto e la programmazione delle opere previste.

Quattro gli ambiti principali di intervento:

l’abbattimento e la ricostruzione dei prefabbricati pesanti (secondo lotto);

la realizzazione di un nuovo parco pubblico con collegamento stradale tra il rione Montevescovado e Ponte Alveo Santa Croce;

la riqualificazione della piazza mercato e delle strutture annesse;

il recupero e la riqualificazione dell’edificio scolastico “Regina Mundi”.

A concludere l’incontro sarà l’assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio Vincenzo Cuomo.

«Sarà l’occasione per presentare la proposta di riqualificazione definitiva del quartiere di Montevescovado e il programma delle opere che saranno avviate a breve», ha spiegato il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Il primo cittadino ha ricordato come negli ultimi anni siano già stati avviati diversi interventi nel quartiere, tra cui l’abbattimento dei primi prefabbricati pesanti, la realizzazione di 32 alloggi di edilizia residenziale sociale in via San Prisco, la riqualificazione del centro di quartiere e il completamento degli scheletri dei fabbricati a cura di Acer Campania. Interventi che, secondo l’amministrazione, sono destinati a lasciare un segno concreto e duraturo per la comunità locale.