Pagani si prepara alla Festa della Madonna delle Galline: due appuntamenti verso l’edizione 2026

La città di Pagani si avvicina alla tradizionale Festa della Madonna delle Galline con due iniziative che segnano simbolicamente l’inizio del percorso verso uno degli eventi più sentiti dalla comunità locale.

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 12 marzo, quando si terrà il tradizionale rito della benedizione dei quadri dei toselli, momento che segna ufficialmente il conto alla rovescia a un mese dalla festa e rinnova il legame tra la Madonna e i fedeli paganesi.

Il secondo evento si svolgerà domenica 15 marzo alle ore 17.30 presso il Salone dell’Annunziatella, con la restituzione pubblica della ricerca etnografica realizzata durante l’ultima edizione della festa da un gruppo di studenti dell’Università degli Studi di Salerno, coordinati dalla professoressa Katia Ballacchino. Lo studio ha coinvolto dieci toselli e ha analizzato i diversi aspetti della tradizione, tra cui la partecipazione popolare, la devozione e i rituali tramandati nel tempo, come i canti tradizionali.

All’incontro prenderà parte anche la nuova soprintendente Anna Onesti, a testimonianza dell’impegno delle istituzioni nella tutela e valorizzazione della festa, rafforzato dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno.

Durante l’evento sono previsti i saluti istituzionali dell’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco, del priore dell’Arciconfraternita Pippo Tortora e del presidente dell’associazione Ambress Ampress, Gerardo Ferraioli.

Interverranno inoltre la soprintendente Onesti e la referente dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Valeria Trupiano. Ampio spazio sarà dedicato anche agli studenti che hanno condotto la ricerca e ai tosellanti, custodi della tradizione che ogni anno contribuiscono a mantenere viva una delle manifestazioni popolari più identitarie del territorio.