Riciclaggio, sequestri in diverse province: operazione tra Carabinieri e Guardia di Finanza

Operazione contro il riciclaggio questa mattina su disposizione dell’autorità giudiziaria di Salerno. I militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un provvedimento di sequestro in diverse province italiane.
Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica locale, e riguarda misure cautelari reali nei confronti di vari soggetti indagati per riciclaggio.
L’operazione, ancora in corso, coinvolge numerosi territori sul piano nazionale e mira al sequestro di beni e somme di denaro ritenuti collegati alle attività illecite contestate dagli inquirenti. Ulteriori dettagli sull’indagine potrebbero emergere nelle prossime ore al termine delle attività investigative.