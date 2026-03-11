Salerno, lite in famiglia degenera: lancia una bombola di Gpl dal balcone

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Salerno, tra le zone del rione Picarielli e Santa Margherita, dove una lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

L’episodio si è verificato intorno alle 17, quando un giovane, al culmine di una discussione con la madre e il compagno di quest’ultima, avrebbe perso il controllo colpendola con due schiaffi al volto. Fortunatamente la donna non ha riportato ferite gravi.

Durante i momenti di maggiore tensione il ragazzo avrebbe anche lanciato dal balcone dell’abitazione una bombola di Gpl, probabilmente utilizzata nella cucina di casa. Il gesto ha provocato forte allarme tra i residenti del condominio e della zona, preoccupati per il rischio di un’esplosione.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, insieme ai sanitari della Croce Bianca e ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere la bombola caduta da notevole altezza.

Alla vista dei soccorritori il giovane sarebbe andato nuovamente in escandescenze, tentando di aggredire anche gli operatori intervenuti. Dopo essere stato calmato, è stato accompagnato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per accertamenti e cure.

Per la madre, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale, poiché i colpi ricevuti non le hanno provocato lesioni gravi.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alle fasi dell’intervento. Secondo alcune testimonianze, il giovane non sarebbe nuovo a momenti di forte agitazione, probabilmente legati a una situazione personale delicata.