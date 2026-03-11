Salerno, soccorritori aggrediti durante un intervento del 118

Alcune persone presenti, convinte che i sanitari fossero arrivati in ritardo, hanno iniziato a protestare animatamente contro il personale.

Momenti di tensione ieri mattina a Salerno, dove un intervento sanitario d’emergenza si è trasformato in un episodio di violenza ai danni del personale del 118.

L’allarme è scattato intorno alle 11:31, quando la centrale operativa ha attivato un’automedica per un presunto arresto cardiocircolatorio. Giunti sul posto, i soccorritori si sono trovati però di fronte a una situazione particolarmente agitata.

Alcune persone presenti, convinte che i sanitari fossero arrivati in ritardo, hanno iniziato a protestare animatamente contro il personale. Secondo quanto ricostruito, il medico e l’autista dell’automedica sarebbero stati spinti e strattonati, fino a essere allontanati con forza dall’abitazione.

Nel frattempo, sul posto era già impegnata un’ambulanza intervenuta per prestare soccorso a un uomo di 94 anni, sul quale erano in corso manovre di rianimazione.

La situazione è tornata sotto controllo solo con l’arrivo della Polizia di Stato, intervenuta per calmare gli animi e riportare la calma.