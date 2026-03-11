Sarno, allacci abusivi a luce e acqua: denunciate due donne

Nel corso degli accertamenti, svolti con i tecnici della Gori, è emerso che il bagno dell’abitazione era collegato alla rete idrica tramite un allaccio clandestino.

Controlli sul territorio a Sarno, dove nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno hanno denunciato due donne ritenute responsabili, a vario titolo, di allacci abusivi alle reti di distribuzione elettrica e idrica.

Nel primo caso, una 66enne è stata deferita all’autorità giudiziaria dopo che, durante un controllo amministrativo, è stato scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava gran parte dell’impianto di un locale notturno situato nel territorio cittadino. L’irregolarità è stata confermata dai tecnici di E-Distribuzione, intervenuti per le verifiche insieme ai poliziotti.

Un secondo intervento è scattato invece a seguito di una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol, che ha permesso di individuare un allaccio abusivo alla rete idrica presso l’abitazione di una cittadina marocchina.

Nel corso degli accertamenti, svolti con i tecnici della Gori, è emerso che il bagno dell’abitazione era collegato alla rete idrica tramite un allaccio clandestino, nascosto sotto pietre e terriccio.

Gli ulteriori controlli hanno inoltre permesso di accertare che alcuni mesi prima la stessa società idrica era già intervenuta per chiudere un precedente allaccio abusivo che serviva la stessa abitazione utilizzata dalla donna.