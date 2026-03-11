Scafati, Aliberti: “Sempre dalla parte dello sport e della Scafatese”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, interviene nel dibattito politico sullo stadio cittadino e sulla gestione della Scafatese Calcio, respingendo le accuse arrivate da una parte dell’opposizione.

Secondo il primo cittadino, il comunicato diffuso nelle scorse ore lascerebbe intendere che l’amministrazione comunale sia contraria al presidente Romano, alla società calcistica e alla gestione in concessione dell’impianto sportivo, una ricostruzione che Aliberti definisce «assolutamente scorretta».

Il sindaco ha ricordato quanto avvenuto il 14 agosto 2025, quando lui e gli assessori rientrarono dalle ferie estive per approvare con urgenza una delibera necessaria ai lavori sul manto erboso dello stadio, interventi che hanno poi consentito alla squadra di disputare il campionato di Serie D.

«Questo dimostra chiaramente – ha spiegato Aliberti – che l’amministrazione non è mai stata contro la Scafatese. Al contrario, abbiamo sempre sostenuto la squadra e lo stadio comunale assumendoci le nostre responsabilità». Il sindaco ha inoltre ricordato che, proprio su quel provvedimento, alcuni esponenti dell’opposizione espressero critiche e scelsero di astenersi durante la seduta del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda la gestione in concessione dello stadio, Aliberti ha confermato l’impegno già assunto di portare una delibera in Consiglio comunale entro la fine di marzo. Gli uffici comunali, ha spiegato, sono al lavoro per completare tutta la documentazione necessaria affinché il provvedimento possa essere discusso nelle prossime settimane.