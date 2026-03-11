Scafati. Reddito di cittadinanza mentre era ai domiciliari: condannata 40enne

Una 40enne originaria di Pompei e residente a Scafati è stata condannata in via definitiva a 1 anno e 4 mesi di reclusione per indebita percezione del beneficio.

Aveva percepito il Reddito di cittadinanza pur trovandosi agli arresti domiciliari. Per questo una 40enne originaria di Pompei e residente a Scafati è stata condannata in via definitiva a 1 anno e 4 mesi di reclusione per indebita percezione del beneficio.

La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della difesa e confermato quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, compresa la decisione della Corte d’Appello di Salerno.

Secondo quanto emerso nel processo, la donna avrebbe percepito diverse migliaia di euro tra ottobre 2020 e luglio 2021, omettendo però nella dichiarazione presentata per ottenere il sussidio di indicare un elemento ritenuto essenziale: il fatto di trovarsi agli arresti domiciliari dal 15 settembre 2020, come riportato da “SalernoToday”.

La misura cautelare era stata disposta nell’ambito di un’inchiesta della Procura che aveva portato all’emissione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di circa trenta persone, indagate per un presunto giro di spaccio di droga con base a Scafati e ramificazioni nell’Agro nocerino-sarnese e nel Napoletano.

Nonostante la misura restrittiva, la donna avrebbe compilato l’autodichiarazione necessaria per ottenere il beneficio statale senza segnalare la propria condizione giudiziaria. Un’omissione che, secondo la normativa, comporta la sospensione immediata del sussidio o il rigetto della domanda, motivo per cui i giudici hanno confermato la responsabilità penale dell’imputata.