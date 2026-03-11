Tir si schianta contro il guardrail sull’A2: conducente grave in ospedale

L’impatto è stato molto forte: la cabina del mezzo pesante si è completamente accartocciata, intrappolando il conducente tra le lamiere.

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Polla, in provincia di Salerno.

Per cause ancora in fase di accertamento, un tir che viaggiava in direzione sud, verso Reggio Calabria, ha improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato molto forte: la cabina del mezzo pesante si è completamente accartocciata, intrappolando il conducente tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno lavorato a lungo per liberare l’autista utilizzando attrezzature da taglio. L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Polla, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e gli ausiliari del traffico di ANAS, che hanno temporaneamente interdetto la carreggiata interessata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il sinistro, avvenuto intorno alle 16, ha provocato pesanti disagi alla circolazione con lunghe code di veicoli e il traffico gestito su una sola corsia. Secondo le prime ipotesi, all’origine dell’incidente potrebbe esserci anche lo scoppio di uno pneumatico, ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori.

Durante l’impatto il rimorchio refrigerato del tir ha inoltre perso parte dell’olio, rendendo necessario l’intervento di un mezzo di soccorso con gru per la rimozione del veicolo e la bonifica della carreggiata.