Torna l’ora legale nel 2026: quando cambiare le lancette

Con l’arrivo della primavera torna anche il consueto appuntamento con l’ora legale. Nel 2026 il passaggio dall’ora solare avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo.

Alle 2:00 di domenica 29 marzo sarà necessario spostare le lancette avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo comporterà un’ora di sonno in meno nella notte del cambio, ma permetterà di avere più luce naturale nelle ore serali per i mesi successivi.

Come cambiare l’orario

La modalità di aggiornamento dipende dal tipo di dispositivo utilizzato:

Regolazione manuale: necessaria per orologi analogici, sveglie tradizionali o apparecchi elettronici non collegati a internet.

Regolazione automatica: smartphone, computer, tablet e smartwatch connessi alla rete aggiorneranno l’orario automaticamente durante la notte.

Quanto dura l’ora legale

Il nuovo orario resterà in vigore per circa sette mesi, con mattine leggermente più buie ma giornate più lunghe nel pomeriggio e in serata. Il ritorno all’ora solare avverrà nell’ultima domenica di ottobre, precisamente nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando le lancette verranno spostate indietro di un’ora.

Il dibattito in Europa

L’alternanza tra ora solare e ora legale è da anni oggetto di discussione nell’Unione Europea. Alcuni Paesi e associazioni chiedono di abolire il cambio stagionale per i possibili effetti sul sonno e sui ritmi biologici. Tuttavia, tra le motivazioni per mantenerlo restano i benefici legati al risparmio energetico. Al momento non è stata presa una decisione definitiva, quindi il sistema continua a rimanere in vigore.

Le date dei prossimi cambi

Il passaggio all’ora legale continuerà a essere fissato nell’ultima domenica di marzo anche negli anni successivi:

2027: notte tra il 27 e il 28 marzo

2028: notte tra il 25 e il 26 marzo

2029: notte tra il 24 e il 25 marzo

2030: notte tra il 31 marzo e il 1° aprile

Fino a nuove decisioni europee, quindi, il tradizionale cambio dell’orario continuerà ad accompagnare l’arrivo della primavera.