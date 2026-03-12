34ª Giornata Mondiale dell’Acqua 2026 a Madonna dell’Arco: tre giorni di arte, cultura e sensibilizzazione

Evento internazionale promosso dalle Nazioni Unite per sensibilizzare cittadini e scuole sull’importanza della risorsa idrica e sul tema di quest’anno: “Acqua e Parità di Genere”.

Dal 20 al 22 marzo 2026, il Santuario della Madonna dell’Arco ospiterà la 34ª Giornata Mondiale dell’Acqua, evento internazionale promosso dalle Nazioni Unite per sensibilizzare cittadini e scuole sull’importanza della risorsa idrica e sul tema di quest’anno: “Acqua e Parità di Genere”.

L’iniziativa, organizzata da Terre di Campania APS e dal Museo Multimediale delle Acque Campane, prevede un fitto programma di attività culturali, didattiche e artistiche dedicate all’acqua, aperte a studenti e cittadini. Al centro dell’evento l’installazione artistica “Le figlie dell’Acqua 2026 – Acqua d’Intorno”, realizzata dagli studenti dei licei artistici della Campania e del Molise, insieme all’installazione già nota “Gocce d’Acqua”, ideata da Giuseppe Ottaiano.

Venerdì 20 marzo, dalle 9:30 alle 13:00, le scuole secondarie e la cittadinanza potranno partecipare a incontri con esperti, laboratori artistici e attività di ascolto e confronto scientifico. Tra gli ospiti il skipper e content creator Francesco Sena, con il suo intervento “Racconto storie di mare”, e i saluti istituzionali di Maddalena Venuso, Presidente APS Terre di Campania, Padre Gianpaolo Pagano O.P, Priore del Santuario, e Carmine Esposito, Sindaco di Sant’Anastasia. Alle 10:30 sarà anche premiato il concorso artistico “Acqua d’Intorno 2026”.

Sempre venerdì alle 18:00 sarà presentato il volume “Il Dono dell’Acqua”, un’opera collettiva che raccoglie racconti, riflessioni e testimonianze legate al valore simbolico e pratico dell’acqua.

Sabato 21 marzo, dalle 16:00 alle 20:00, studenti dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Pomigliano D’Arco e ragazzi della parrocchia del Santuario visiteranno le installazioni, mentre domenica 22 marzo, giorno ufficiale della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, l’evento sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 13:00.

All’evento partecipano numerosi istituti artistici della Campania e del Molise, tra cui l’IISS Ettore Majorana di Termoli, l’ISIS Liceo Artistico Umberto Boccioni di Napoli, l’ISIS Liceo Artistico Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, e molti altri, contribuendo con murales, installazioni in ceramica e progetti di arti applicate.

Promuovono l’iniziativa Terre di Campania APS e il Museo Multimediale delle Acque Campane, con patrocini di Consiglio Regionale della Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Sant’Anastasia, Ente Idrico Campano e ARPAC Campania. Partner scientifici e sponsor completano il ricco programma, rendendo l’evento un’occasione unica di sensibilizzazione, arte e condivisione.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.goccedacqua.eu/world-water-day-2026⁠.