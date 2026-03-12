Allerta meteo gialla in Campania: temporali e rischio dissesto

L’allerta riguarda in particolare la zona 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e la zona 3 (penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido dalla mezzanotte fino alle 15 di domani, venerdì 13 marzo.

L’allerta riguarda in particolare la zona 1 (Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana) e la zona 3 (penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Secondo le previsioni sono attese precipitazioni anche a carattere di temporale intenso. I fenomeni potrebbero manifestarsi in modo improvviso e localizzato, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Il quadro di instabilità potrebbe provocare criticità idrogeologiche come allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con possibili esondazioni, oltre a frane e caduta massi nelle aree più fragili.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni ad attivare i Centri Operativi Comunali e a mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire eventuali criticità, raccomandando di seguire gli aggiornamenti della sala operativa regionale.