Appalti pubblici in Campania, il sindacato chiede verifiche sul personale

La USB Lavoro Privato della Campania ha chiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli di effettuare verifiche su alcune criticità nella gestione del personale all’interno di importanti appalti pubblici regionali, in particolare nei servizi di pulizia e sanificazione presso l’Agenzia delle Entrate e il Parco Archeologico di Pompei.

Secondo quanto segnalato dal sindacato, l’intervento ispettivo sarebbe avvenuto nei giorni scorsi, sollevando dubbi sul rispetto delle normative contrattuali e sul corretto inquadramento di alcuni lavoratori.

Il caso ritenuto più significativo riguarda un dipendente che risulterebbe formalmente assunto come operaio di quarto livello full-time presso il sito di Pompei, ma che svolgerebbe allo stesso tempo funzioni di Capo Area Regionale per l’intero appalto dell’Agenzia delle Entrate, incarico solitamente attribuito a profili di sesto livello o quadro. La situazione evidenzierebbe possibili incongruenze gestionali e contrattuali, anche alla luce del fatto che le stesse società coinvolte operano negli appalti sia come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) sia come associazione temporanea di imprese (ATI).

Il sindacato segnala inoltre la condizione di alcune lavoratrici storiche che, pur avendo diritto al minimo orario previsto dal contratto nazionale, non vedrebbero riconosciuto tale requisito. Parallelamente, nuovi assunti – secondo quanto riferito – sarebbero stati inseriti con parametri contrattuali più favorevoli senza passare dalle graduatorie dei Centri per l’impiego.

Le vicende segnalate riguarderebbero appalti gestiti sotto la supervisione della Direzione regionale campana dell’Agenzia delle Entrate, aprendo interrogativi sulla trasparenza e sulla corretta gestione delle risorse umane nei grandi servizi pubblici. L’intervento dell’Ispettorato del Lavoro dovrebbe ora consentire di fare chiarezza sulla situazione e verificare eventuali responsabilità.