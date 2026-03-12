Bacoli, estorsione in un cantiere: i Carabinieri intervengono con un drone e arrestano un 31enne

L’uomo avrebbe chiesto 5mila euro all’imprenditore impegnato nella costruzione di alloggi residenziali. I militari hanno documentato lo scambio dall’alto e sono intervenuti immediatamente recuperando il denaro.

Un’estorsione consumata nel silenzio di un cantiere, interrotta però da un’operazione mirata dei Carabinieri che hanno seguito la scena dall’alto grazie all’utilizzo di un drone.

È accaduto a Bacoli, dove i militari del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato un 31enne con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

La vicenda richiama alla memoria una celebre scena del film Così parlò Bellavista del 1984, in cui il professore interpretato da Luciano De Crescenzo condanna con parole dure la violenza e le intimidazioni della criminalità.

Un monito che, a distanza di quarant’anni, resta drammaticamente attuale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne L. C. – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe preteso la somma di 5mila euro dal titolare di un’impresa impegnata nella realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a Bacoli.

La richiesta, come spesso accade in questi casi, sarebbe stata accompagnata da minacce e dal classico metodo intimidatorio riconducibile alla criminalità organizzata.

L’imprenditore, sotto pressione, ha consegnato il denaro. Ma l’uomo non sapeva che i Carabinieri stavano monitorando l’incontro a distanza.

Un drone, infatti, sorvolava l’area del cantiere documentando ogni fase dello scambio.

Subito dopo la consegna del denaro i militari sono intervenuti bloccando il 31enne prima che potesse allontanarsi. L’arresto è scattato in pochi istanti: l’uomo è stato ammanettato e la somma appena consegnata è stata recuperata.

L’uomo è stato quindi trasferito in carcere con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.