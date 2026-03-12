Castel San Giorgio, visita dell’arcivescovo Bellandi in Comune

Visita istituzionale questa mattina al Comune di Castel San Giorgio, dove il sindaco Paola Lanzara ha accolto l’arcivescovo Andrea Bellandi.

L’arrivo di Sua Eccellenza è stato accompagnato dalle note della Banda Musicale Città di Castel San Giorgio, diretta dal maestro Antonio Esposito, davanti a un’aula consiliare gremita con studenti, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità e associazioni del territorio.

Nel corso dell’incontro l’amministrazione comunale ha consegnato all’arcivescovo una targa ricordo della visita e alcuni simboli della storia locale, tra cui una fotografia storica del Castello di San Giorgio del 1926 e una copia del libro La Terra di San Giorgio di Giuseppe Benevento.

Al termine della visita, prima di lasciare il Palazzo di Città, l’arcivescovo ha anche benedetto un nuovo mezzo destinato al trasporto sociale, acquistato dal Comune per rafforzare i servizi a sostegno delle persone più fragili della comunità.