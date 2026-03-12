Castellabate, torna la Festa del Pescato di Paranza: tre giorni tra sapori e tradizione

Cuore della festa sarà come sempre la padella gigante di 4 metri di diametro, gemellata con la storica Pro Loco di Camogli, dove verranno fritti quintali di pesce freschissimo.

Tutto pronto a Castellabate per la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del Cilento. L’evento si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno 2026 nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, in occasione del ponte della Festa della Repubblica.

Organizzata dall’Associazione Pescatori di Castellabate, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle realtà del territorio, la manifestazione celebra il forte legame tra il borgo cilentano – noto anche per il film Benvenuti al Sud – e il suo mare.

La padella gigante protagonista

Cuore della festa sarà come sempre la padella gigante di 4 metri di diametro, gemellata con la storica Pro Loco di Camogli, dove verranno fritti quintali di pesce freschissimo proveniente dalla flotta peschereccia locale. Il tutto nel rispetto della tradizione e dei principi della Dieta Mediterranea, di cui il Cilento è considerato una delle culle.

Menù e stand gastronomici

Oltre alla celebre frittura di paranza, gli stand proporranno diverse specialità del territorio:

primi piatti della tradizione marinara

pizza fritta e acquasale con mozzarella di bufala

dolci artigianali tipici

opzioni dedicate ai celiaci per rendere la festa accessibile a tutti.

Musica, artigianato e attenzione all’ambiente

La manifestazione sarà arricchita da concerti live ogni sera, con artisti locali e nazionali e il ritorno del concorso canoro “Campania Festival”. Prevista anche un’area dedicata all’artigianato locale.

Particolare attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale, con stoviglie biodegradabili e un sistema di gestione attenta dei rifiuti.

L’ingresso alla festa sarà gratuito e gli stand saranno aperti dalle 18 alle 24.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.associazionepuntatresino.it⁠ o scrivere all’indirizzo associazionepuntatresino@gmail.com.