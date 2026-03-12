Castellammare, furto in gioielleria: bottino da 300mila euro

I malviventi, con volto coperto e guanti alle mani, sono riusciti a entrare nella gioielleria e in pochi minuti hanno portato via numerosi preziosi dalle vetrine e dalle esposizioni.

Colpo nella notte nel rione Annunziatella a Castellammare di Stabia, dove una banda di ladri ha svaligiato una gioielleria portando via preziosi e gioielli per un valore stimato intorno ai 300mila euro. L’attività è di proprietà di Michele Cimmino.

Il furto è stato messo a segno intorno alle 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un gruppo composto da cinque persone: quattro entrate in azione all’interno del negozio, mentre un quinto uomo avrebbe fatto da palo nei pressi del passaggio a livello di viale Europa per controllare eventuali movimenti sospetti.

I malviventi, con volto coperto e guanti alle mani, sono riusciti a entrare nella gioielleria e in pochi minuti hanno portato via numerosi preziosi dalle vetrine e dalle esposizioni.

Durante il colpo è scattato l’allarme dell’attività commerciale, svegliando alcuni residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che avrebbe intercettato i ladri durante la fuga dando il via a un inseguimento.

La banda è però riuscita a far perdere le proprie tracce a bordo di un’auto scura, indicata da alcuni testimoni come un’Audi grigio metallizzato con vetri oscurati. Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire il percorso dei fuggitivi e risalire ai responsabili.

Non si esclude che dietro il colpo possa esserci una banda specializzata già responsabile di altri furti registrati negli ultimi giorni tra Torre Annunziata e la stessa Castellammare. Le indagini sono in corso da parte del commissariato di Castellammare di Stabia.