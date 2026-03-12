Cava de’ Tirreni, conferiti i gradi di colonnello al comandante della Polizia Locale Ferrara

Cerimonia ufficiale ieri mattina a Cava de’ Tirreni, dove il sindaco Vincenzo Servalli ha conferito i gradi di colonnello al comandante della Polizia Locale di Cava de’ Tirreni, Giuseppe Ferrara.

La breve ma significativa cerimonia si è svolta presso il comando di Comando di Polizia Locale di via Ido Longo.

«La consegna dei gradi di colonnello al comandante Giuseppe Ferrara – ha dichiarato il sindaco Servalli – è un atto che riconosce il valore umano e professionale di un ufficiale che, con dedizione e competenza, ha guidato e continua a guidare il Corpo di Polizia Locale, rappresentando negli anni un punto di riferimento e di continuità».

Ferrara ha iniziato la sua carriera come agente di polizia municipale proprio a Cava de’ Tirreni e, nel corso di 40 anni di servizio, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Ha diretto la polizia municipale di Piano di Sorrento e Eboli, oltre ad aver svolto il ruolo di vice comandante a Salerno, prima di tornare nella città metelliana come vice comandante e poi come comandante dei “caschi bianchi”.

Nel suo percorso professionale ha inoltre svolto attività di docenza presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania ed è stato componente e presidente di commissioni d’esame per agenti di polizia municipale.

Visibilmente commosso, il comandante Ferrara ha ringraziato il sindaco e l’intero corpo della Polizia Locale, sottolineando come il riconoscimento rappresenti anche un tributo al lavoro quotidiano di tutte le donne e gli uomini in divisa impegnati nella tutela della città.