Eboli, rapina in casa nella notte: banda immobilizza il proprietario e fugge con auto e preziosi

Notte di paura in località Campolongo a Eboli, dove una banda di malviventi ha messo a segno una violenta rapina in un’abitazione di via Giancarlo Siani.

Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini sono riusciti a introdursi nella casa sorprendendo il proprietario. L’uomo è stato immobilizzato con dei legacci mentre i rapinatori rovistavano nelle stanze alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Una volta completato il colpo, i malviventi sono fuggiti portando via contanti e preziosi. Per garantirsi la fuga avrebbero utilizzato anche l’automobile della vittima, ritrovata poco dopo abbandonata a pochi chilometri di distanza, circostanza che fa ipotizzare agli investigatori l’utilizzo di un secondo veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Eboli e della stazione di Santa Cecilia, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti. Le indagini sono coordinate dal capitano Greta Gentili, impegnato insieme ai militari nella raccolta delle testimonianze e nell’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.