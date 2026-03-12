Gli allievi della Nunziatella in visita a Bruxelles tra istituzioni UE e Nato

La visita è iniziata presso la Commissione Europea, dove gli allievi hanno approfondito il funzionamento dell’organo e le sue competenze previste dai trattati dell’UE.

Gli studenti del 236° e 237° corso della Scuola Militare Nunziatella di Napoli hanno preso parte a un viaggio di istruzione di quattro giorni a Bruxelles, durante il quale hanno visitato alcune delle principali istituzioni europee e la sede della NATO.

La visita è iniziata presso la Commissione Europea, dove gli allievi hanno approfondito il funzionamento dell’organo e le sue competenze previste dai trattati dell’UE. In questa occasione sono stati illustrati anche i programmi europei dedicati alla difesa e al settore spaziale.

Le attività del Servizio europeo per l’azione esterna sono state poi presentate dal vicepresidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, il generale di Corpo d’Armata Enrico Barduani, ex allievo della Nunziatella.

Il secondo giorno gli studenti hanno visitato il Parlamento Europeo, unica istituzione dell’Unione eletta direttamente dai cittadini. Nel pomeriggio l’europarlamentare Ruggero Razza, anch’egli ex allievo dell’istituto, ha ospitato i ragazzi all’evento “Difesa e Spazio”, al quale hanno partecipato rappresentanti civili e militari, aziende del settore spaziale ed esperti del comparto.

La delegazione ha inoltre visitato la sede del Consiglio dell’Unione Europea, dove ha incontrato l’ambasciatore Andrea Orizio. Durante l’incontro, rivolgendosi al comandante della scuola, il colonnello Alberto Valent, l’ambasciatore ha auspicato che anche altri istituti militari possano seguire l’esempio della Nunziatella visitando le istituzioni europee.

Nella stessa giornata gli allievi si sono recati anche al quartier generale della Nato, dove sono stati accolti dall’ambasciatore Alessandro Azzoni e dal consigliere militare, il generale di Divisione Yuri Grossi, anch’egli ex allievo dell’istituto.

Il viaggio, organizzato dall’Associazione Ex Allievi Nunziatella, con il sostegno di aziende come Fincantieri, D-Orbit, Hawkeye 360, ELT Group e Leonardo, rappresenta un’importante esperienza formativa per gli studenti, finalizzata alla conoscenza delle istituzioni europee e dei principali organismi internazionali.