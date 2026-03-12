Gragnano, aggredisce la compagna incinta e incendia i suoi abiti: arrestato 34enne

L’uomo avrebbe colpito la compagna con calci e l’avrebbe minacciata con un coltello da macellaio, costringendola poi a lasciare l’abitazione e a rifugiarsi in strada in pigiama.

Notte di violenza a Gragnano, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, incinta di due mesi, al termine di una lite scoppiata quando la donna aveva deciso di interrompere la relazione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione è avvenuta poco dopo l’una di notte. L’uomo avrebbe colpito la compagna con calci e l’avrebbe minacciata con un coltello da macellaio, costringendola poi a lasciare l’abitazione e a rifugiarsi in strada in pigiama.

Non pago, il 34enne avrebbe dato fuoco agli abiti della donna lanciandoli dal balcone mentre erano ancora in fiamme. Gli indumenti incendiati sono caduti su un’auto parcheggiata in strada, distruggendola completamente.

L’allarme è scattato grazie a una segnalazione al Carabinieri, che sono intervenuti sul posto bloccando l’uomo e traendolo in arresto.

Il 34enne dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata dall’uso di arma e danneggiamento seguito da incendio. La donna, pur sotto shock, non ha riportato gravi ferite ed è stata assistita dopo l’accaduto.