Il borgo dei murales in Campania: il paese colorato che sta conquistando turisti e social

Tra i borghi più sorprendenti della Campania ce n’è uno che sembra uscito da una fiaba. Si chiama Valogno, una piccola frazione di Sessa Aurunca che negli ultimi anni è diventata una meta sempre più cercata online e sui social grazie ai suoi murales e alle installazioni artistiche che trasformano ogni vicolo in una galleria d’arte a cielo aperto.

Qui vivono meno di cento abitanti, molti dei quali anziani, ma tra queste stradine strette, a circa 400 metri sul livello del mare e a pochi chilometri dal Vulcano di Roccamonfina, è nato uno dei progetti artistici più originali del Sud Italia.

Il borgo dei murales nato per “colorare il grigio dell’anima”

Dietro la trasformazione di Valogno c’è l’idea di Giovanni Casale, artista e fondatore dell’associazione culturale Il Risveglio. Trasferitosi dal quartiere romano del Tufello in questo piccolo borgo quasi abbandonato, Casale ha avviato un progetto artistico e sociale con un obiettivo preciso: trasformare il “grigio” del dolore e dello spopolamento in colore, arte e condivisione.

Il progetto è nato anche da una vicenda personale difficile: la malattia di un figlio che ha spinto la famiglia a cercare un modo diverso di affrontare la vita. Da qui l’idea di coinvolgere artisti e abitanti del borgo in una vera e propria “chiamata alle arti”.

Oggi Valogno è diventato un laboratorio creativo dove arte e comunità convivono.

Oltre 90 opere tra murales e installazioni

Passeggiando tra le stradine del borgo si possono scoprire:

circa 40 murales dipinti sulle facciate delle case

oltre 90 opere artistiche tra installazioni, ceramiche e arti applicate

portali storici recuperati e riportati alla loro bellezza originaria

Le opere non sono concentrate in un solo punto: sono ovunque. Nei vicoli, nei cortili, sugli angoli delle case e perfino in piccoli passaggi nascosti. Ogni muro racconta una storia diversa.

Uno degli esempi più particolari è un presepe artistico accessibile anche ai non vedenti, simbolo dell’idea di arte inclusiva che anima il progetto.

Un museo a cielo aperto che cambia nel tempo

Una caratteristica unica del borgo è che i murales non vengono restaurati. Quando il tempo e la natura li consumano, semplicemente lasciano spazio a nuove opere.

Un ciclo continuo che riflette la filosofia del progetto: l’arte come espressione viva, destinata a cambiare proprio come la vita.

L’accoglienza degli abitanti

Oltre ai colori dei murales, ciò che colpisce i visitatori è l’ospitalità degli abitanti. Gli anziani del borgo raccontano con orgoglio la storia delle opere davanti alle loro case, spiegando chi le ha dipinte e cosa rappresentano.

Questo rende la visita a Valogno non solo un’esperienza artistica, ma anche umana.

Come arrivare al borgo dei murales

Il borgo si raggiunge percorrendo la SS7 con uscita Cascano/Carinola, proseguendo poi verso Roccamonfina e Valogno.

Una volta arrivati è consigliato parcheggiare all’ingresso del paese e visitare il borgo a piedi, lasciandosi guidare tra vicoli, murales e installazioni artistiche.

Perché Valogno sta diventando virale

Negli ultimi anni Valogno è diventato sempre più cercato su Google e condiviso sui social per diversi motivi:

è uno dei borghi dei murales più originali della Campania

offre un’esperienza artistica gratuita e immersiva

si trova vicino a natura, vulcani spenti e sentieri del Parco di Roccamonfina

rappresenta un esempio di rigenerazione culturale dei piccoli borghi

Un piccolo paese di meno di cento abitanti che, grazie all’arte, è riuscito a rinascere e a trasformarsi in una destinazione turistica alternativa.