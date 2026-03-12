Nocera, esposto del sindacato sulla gestione di Nocera Multiservizi

«Riteniamo che si tratti di una pratica che va chiarita immediatamente, perché i sistemi installati per la sicurezza non possono trasformarsi in strumenti di controllo sui dipendenti», spiega Rosanova.

Un esposto formale è stato depositato nei giorni scorsi a Nocera Inferiore dal sindacato Flaica Cub in merito alla gestione amministrativa della Nocera Multiservizi. L’iniziativa punta a portare all’attenzione delle autorità competenti alcune questioni legate alla gestione del personale e ai livelli di trasparenza aziendale.

Il documento è stato redatto dal segretario provinciale della Flaica Cub di Salerno, Gerardo Rosanova, che ha analizzato diverse pratiche interne alla società.

Tra i punti evidenziati vi è l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. «Abbiamo segnalato l’uso delle telecamere per controlli sui lavoratori e per contestazioni disciplinari – spiega Rosanova –. Riteniamo che si tratti di una pratica che va chiarita immediatamente, perché i sistemi installati per la sicurezza non possono trasformarsi in strumenti di controllo sui dipendenti».

L’esposto affronta anche l’organizzazione interna dell’azienda, segnalando la presenza di un ufficio che accentrerebbe la gestione del personale, la contabilità e altre funzioni amministrative. «Quando troppe responsabilità sono concentrate nella stessa figura si crea un sistema senza contrappesi. In una società che gestisce risorse pubbliche questo è un problema serio che merita verifiche approfondite», aggiunge il sindacalista.

Nel dossier si parla inoltre del riposizionamento di alcuni lavoratori originariamente assunti tramite concorso per l’igiene urbana e successivamente destinati in maniera stabile ad altre mansioni. «Chi partecipa a un concorso lo fa per uno specifico lavoro. Se poi viene spostato stabilmente in altri settori, è giusto chiedere spiegazioni», sottolinea Rosanova.

Infine, l’ultima parte del documento riguarda le richieste di accesso agli atti relative a personale e consulenze che, secondo il sindacato, sarebbero state respinte dall’azienda. «Parliamo di una società che opera con soldi pubblici e i cittadini hanno diritto alla massima chiarezza su come vengono gestite le risorse», conclude il segretario provinciale.