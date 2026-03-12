Omicidio a Sant’Egidio del Monte Albino, nuovo sopralluogo nella villa

Nuovo sopralluogo dei carabinieri nella villa di Sant’Egidio del Monte Albino, in viale degli Aranci, dove nei giorni scorsi è stato ucciso l’imprenditore di Pagani, Francesco Vitolo, 61 anni.

I militari del Carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore, insieme agli specialisti della scientifica, hanno effettuato nuovi accertamenti tecnici all’interno dell’abitazione per raccogliere ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica del delitto. L’inchiesta ha portato all’arresto della moglie della vittima, una 54enne indicata con le iniziali R.C.

Le verifiche nella casa sono durate circa un’ora e quaranta minuti e hanno riguardato in particolare gli ambienti dove si sarebbe consumata l’aggressione, con l’obiettivo di ricostruire con precisione tempi e modalità dell’accaduto.

Secondo gli investigatori, la donna avrebbe colpito il marito con una coltellata al termine di una violenta lite. La versione fornita dalla stessa indagata, tuttavia, non sarebbe stata ritenuta completamente attendibile dagli inquirenti.

La procura ha inoltre disposto il sequestro di diversi telefoni cellulari sui quali verranno effettuati accertamenti tecnici per ricostruire il movente. Sarà invece l’autopsia a stabilire con esattezza se la coltellata inferta all’uomo sia stata la causa diretta della morte.