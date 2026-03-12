Pagani, rapina a mano armata a un avvocato: fermati tre sospetti

Momenti di paura nella serata di ieri a Pagani, dove un avvocato è stato vittima di una rapina a mano armata mentre stava per salire sulla propria auto.

Secondo una prima ricostruzione, il fatto è avvenuto intorno alle 21 in corso Ettore Padovano. Il professionista stava per mettersi alla guida della sua Audi quando è stato avvicinato da tre uomini che, sotto la minaccia di un’arma, lo hanno costretto a consegnare l’auto e l’orologio di valore che indossava.

Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo nel giro di poche ore a individuare e fermare tre presunti responsabili, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso delle indagini è stata anche recuperata la vettura sottratta durante la rapina. L’auto e l’orologio sono stati successivamente restituiti al legittimo proprietario, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e le responsabilità dei fermati.