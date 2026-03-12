Palma Campania, tentata aggressione in Comune: dipendente salvata dall’intervento dei colleghi

Momenti di tensione al Municipio di Palma Campania, dove nei giorni scorsi una dipendente comunale è stata vittima di una tentata aggressione mentre era al lavoro.

Momenti di tensione al Municipio di Palma Campania, dove nei giorni scorsi una dipendente comunale è stata vittima di una tentata aggressione mentre era al lavoro.

A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Nello Donnarumma, che ha denunciato pubblicamente quanto accaduto sottolineando la gravità della vicenda.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, la situazione avrebbe potuto degenerare in violenza fisica se non fosse stato per il tempestivo intervento dei colleghi della dipendente, che sono riusciti a fermare l’uomo evitando conseguenze peggiori.

L’aggressore, stando a quanto riportato dal sindaco, sarebbe una persona già nota alle cronache per comportamenti simili. Sull’episodio sono ora attesi gli accertamenti delle autorità competenti per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

“È assurdo che una dipendente che viene al Comune per fare il suo lavoro venga aggredita nello svolgimento delle sue funzioni”, ha dichiarato Donnarumma, definendo l’accaduto “un atto di estrema gravità”.

Il sindaco ha inoltre invitato tutte le forze politiche e i consiglieri comunali a condannare con fermezza l’episodio, sottolineando che di fronte a fatti di questo tipo non è possibile restare in silenzio.