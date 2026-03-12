Sagre e eventi in Campania dal 12 al 15 marzo: mercatini, musica e tradizioni

Nel weekend dal 12 al 15 marzo numerosi eventi animeranno la Campania, tra sagre, mercatini e appuntamenti culturali dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali.
A Napoli torna The Easter Garden, il “Giardino di Pasqua” allestito nella Mostra d’Oltremare, con attività, giochi e momenti creativi per famiglie e bambini fino al 6 aprile.
Sempre nel capoluogo partenopeo, dal 13 al 15 marzo, l’Edenlandia ospiterà NapoliVinile, mostra mercato dedicata a dischi in vinile, CD e collezionismo musicale con ingresso gratuito.
Tra gli appuntamenti gastronomici spicca la sedicesima edizione della “Disfida del Soffritto di Maiale”, in programma domenica 15 marzo a Taurasi, nel cuore dell’Irpinia, con quindici comunità locali impegnate in una sfida culinaria accompagnata da vino e musica.
A Scafati è invece atteso il Festival “Tammorre & Zampogne”, evento dedicato alla musica popolare e alle tradizioni del Sud Italia con concerti, laboratori e incontri culturali.
Non mancano i mercatini e le fiere: a Napoli tornano i mercati agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, mentre ogni domenica mattina all’Ippodromo di Agnano si svolge la tradizionale mostra mercato dell’antiquariato.
Tra le mete da scoprire nel weekend anche il borgo di Valogno, frazione di Sessa Aurunca, noto per i suoi murales artistici, e il ponte tibetano di Laviano, una delle attrazioni più suggestive dell’alta valle del Sele.