Santa Maria la Carità, sequestro in azienda del marmo per emissioni non autorizzate

Proseguono i controlli sulle emissioni di sostanze nocive dalle aziende del territorio nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, finalizzate ad accertare e rimuovere le cause di inquinamento del Fiume Sarno.
Nel corso delle verifiche è stata sequestrata l’impresa individuale Montuori Luigi, con sede a Santa Maria la Carità. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti dell’unità speciale emergenza Sarno della Polizia Metropolitana di Napoli.
Secondo quanto emerso dalle indagini, l’azienda – specializzata nella lavorazione del marmo – avrebbe disperso nell’atmosfera polveri derivanti dalle lavorazioni senza la necessaria autorizzazione regionale.
Oltre al capannone di circa 240 metri quadrati, gli investigatori hanno posto sotto sequestro anche le attrezzature utilizzate per la lavorazione del materiale. Le verifiche proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e l’impatto ambientale dell’attività.