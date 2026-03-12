Si è spenta Enrica Bonaccorti, il sorriso elegante della televisione italiana

Il mondo dello spettacolo italiano perde uno dei suoi volti più garbati e amati. Enrica Bonaccorti, 76 anni, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice, si è spenta questa mattina in una clinica di Roma a causa delle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato meno di un anno fa.

Con lei se ne va una figura che ha attraversato decenni di televisione italiana con uno stile inconfondibile fatto di eleganza, intelligenza e grande rispetto per il pubblico.

Artista poliedrica, Enrica Bonaccorti ha lasciato il segno in diversi ambiti dello spettacolo. Oltre alla televisione, ha lavorato come attrice teatrale e cinematografica, come conduttrice radiofonica e come autrice di testi musicali.

Tra le sue collaborazioni più celebri spicca quella con Domenico Modugno, suo mentore, quando nel (1970), scrissero a quattro mani, La lontananza. Fu subito successo, il testo trasse ispirazione da una lettera che la Bonaccorti aveva ricevuto dal suo fidanzato dell’epoca, diventando una delle canzoni più amate della musica italiana.

Poi ancora autrice di testi e paroliera, Amara terra mia (1971): Co-autrice di questo brano iconico, basato sulla rielaborazione di un canto popolare abruzzese eseguito da Modugno. Nuda (1970): Altra collaborazione con Domenico Modugno.

Il grande pubblico la scoprì definitivamente tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, quando approdò in Rai con il programma “Sesso Forte”. Il vero exploit arrivò però con “Italia Sera”, trasmissione che contribuì a consacrarla come uno dei volti più popolari della televisione.

Negli anni successivi raccolse anche una difficile eredità: quella di Raffaella Carrà alla guida di “Pronto, Raffaella?”, diventando poi la conduttrice di “Pronto, chi gioca?”, format che ottenne grande successo.

Negli anni Novanta si divise tra radio e televisione, partecipando anche alla prima edizione di “Non è la Rai”, segnando un’altra tappa importante nella storia dell’intrattenimento italiano.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 12 febbraio 2026, ospite di Caterina Balivo su Rai1 nel programma La volta buona. Con la sua consueta lucidità e ironia aveva raccontato la propria vita e l’amore per la figlia Verdiana, sempre rimasta lontana dai riflettori.

“Sono diventata mamma a 24 anni e ho fatto tutto da sola”, aveva ricordato con orgoglio, spiegando di aver cresciuto la figlia con il sostegno della madre Titti.

Nonostante la malattia, Bonaccorti aveva scelto di condividere il suo percorso con il pubblico, tornando a parlare in televisione e sui social per raccontare la sua esperienza e invitare tutti a fare prevenzione. Un gesto di grande generosità e vicinanza verso chi affronta la stessa battaglia.

Alla notizia della sua scomparsa, il mondo dello spettacolo ha espresso immediatamente cordoglio e affetto.

Tra i primi messaggi quello di Mara Venier, amica di lunga data, che su Instagram ha scritto:

“Enrica mia, sarai sempre con me”, accompagnando le parole con una foto che le ritrae sorridenti insieme.

Accanto a lei, negli ultimi mesi, erano tornati anche amici storici come Renato Zero, con cui Bonaccorti aveva condiviso un amore giovanile e un rapporto rimasto intenso negli anni. Proprio lui, qualche mese fa, l’aveva abbracciata pubblicamente durante un concerto, in un momento diventato virale sui social.

Negli ultimi anni Enrica Bonaccorti aveva riscoperto con forza la passione per la scrittura. Durante la sua ultima apparizione televisiva aveva raccontato di essere al lavoro sulla sua autobiografia.

Il funerale di Enrica Bonaccorti si terrà sabato alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a Roma.

La camera ardente, allestita nella clinica romana dove è morta, resterà aperta da venerdì mattina fino a sabato alle 12 per parenti e amici.

Con la sua scomparsa, la televisione italiana perde una professionista che ha saputo attraversare generazioni senza mai rinunciare alla propria cifra stilistica: discrezione, eleganza e profonda umanità. Un modo di fare spettacolo che resterà nella memoria del pubblico.

