Angri al voto: Alfonso Scoppa si candida a sindaco

L’ex consigliere comunale rompe gli indugi e lancia il progetto civico per la città: «È tempo di assumersi una responsabilità».

L’annuncio atteso dalla città

Tutta la città aspettava questo annuncio, arrivato in tarda serata attraverso i social. Alfonso Scoppa, già consigliere comunale di Angri, ha deciso di compiere il grande passo e di candidarsi alla guida della città. Una scelta che segna ufficialmente l’avvio di un percorso politico destinato, secondo le prime indicazioni, ad allargarsi nei prossimi giorni con la costruzione di una grande coalizione civica che punterà a riportare, in una prima fase, la città a una condizione di normalità amministrativa.

L’annuncio ha immediatamente acceso l’entusiasmo tra molti cittadini, soprattutto tra coloro che negli ultimi anni hanno osservato con crescente delusione la gestione amministrativa dell’ente durante il mandato del sindaco Cosimo Ferraioli. Il messaggio pubblicato da Scoppa è stato infatti condiviso e commentato da numerosi concittadini, segnando di fatto l’inizio della sua campagna elettorale a propulsione popolare.

Il messaggio di Scoppa ai cittadini

Nella sua nota pubblicata sui social, Alfonso Scoppa ha illustrato, sommariamente, le ragioni della propria scelta, presentandola come una decisione maturata dopo mesi di confronto e ascolto, sopratutto, con la gente. «Ci sono momenti nella vita in cui senti che non puoi più restare a guardare. Momenti in cui capisci che è arrivato il tempo di fare un passo avanti e di assumerti una responsabilità verso la comunità in cui sei cresciuto e in cui vivi ogni giorno. Angri non è semplicemente la città in cui vivo. È la mia casa.

È il luogo dove sono cresciuto, dove ho costruito il mio percorso professionale e dove vivono le persone a cui voglio bene” afferma.

Poi continua:« Negli ultimi mesi ho incontrato e ascoltato tante persone.

Giovani che sognano un futuro migliore qui, famiglie che chiedono più attenzione, commercianti e professionisti che ogni giorno affrontano con impegno le difficoltà del presente. In tutti questi incontri ho percepito una cosa molto chiara:

l’amore profondo che tutti noi abbiamo per la nostra città e il desiderio di vederla crescere e migliorare».

Il progetto civico per la città

L’ex consigliere comunale ha quindi annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco, spiegando che il progetto politico nasce con l’intenzione di coinvolgere direttamente cittadini, associazioni e realtà del territorio.«Da queste riflessioni è maturata dentro di me una decisione importante. Ho scelto di mettermi in gioco. Con senso di responsabilità, con rispetto verso tutti e con un grande amore per la nostra comunità, ho deciso di candidarmi a Sindaco della città di Angri, insieme a un gruppo di donne e uomini che hanno scelto di unirsi in un progetto civico, fatto di persone che credono nel valore dell’impegno, della serietà e della partecipazione. Non è il progetto di una sola persona. È un cammino che vogliamo costruire insieme ai cittadini, ascoltando, confrontandoci e lavorando ogni giorno per il bene della nostra città». Quindi un cammino che in questa fase è alimentato dall’entusiasmo della notizia.

L’inizio di un nuovo percorso politico

Nel passaggio conclusivo del suo messaggio, Scoppa ha richiamato il valore dell’identità cittadina e la necessità di costruire un percorso politico condiviso, fondato sul dialogo e sulla partecipazione. «Angri ha una storia importante, energie straordinarie e tante persone che ogni giorno, con il proprio lavoro, contribuiscono a renderla viva. Il futuro della nostra città dipende anche da noi. Oggi inizia un nuovo percorso. Un percorso fatto di idee, ascolto, partecipazione e impegno.Un percorso che voglio costruire insieme a tutti voi.Per Angri. Per il suo futuro». La strada è lunga ma sembra in discesa, salvo agguati e meschinità.

