Arrestato latitante del clan Gionta: trovato in un cunicolo sotto un rudere a Torre Annunziata

Il 37enne, irreperibile dal luglio 2025, è stato localizzato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo con il supporto dei Cacciatori di Calabria. Era nascosto in un rifugio sotterraneo accessibile da una botola occultata nell’abitazione di un incensurato.

È stato individuato e arrestato nella giornata odierna un latitante di 37 anni ritenuto affiliato al clan camorristico Gionta, storicamente attivo a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al termine di un’intensa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

L’uomo risultava irreperibile dal luglio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

Il provvedimento riguardava complessivamente 19 indagati, tutti ritenuti legati allo stesso sodalizio criminale.

Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione di tipo mafioso, reati in materia di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Dichiarato ufficialmente latitante il 18 luglio 2025, il 37enne è stato rintracciato in un cunicolo ricavato all’interno di un rudere abbandonato, dove si era costruito un nascondiglio sotterraneo.

Il rifugio era accessibile attraverso una botola abilmente occultata all’interno dell’abitazione di un uomo incensurato, ora denunciato per favoreggiamento personale.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo alle strutture operative del clan Gionta, da anni al centro di indagini e attività di contrasto da parte delle forze dell’ordine nel territorio oplontino.

Come previsto dalla normativa vigente, il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari.

Gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva e hanno facoltà di impugnare il provvedimento nelle sedi previste dalla legge.