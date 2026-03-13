Eboli, travolta da un’auto alla fermata del bus: muore una donna di 30 anni

L’incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 18, nella località Santa Cecilia. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata travolta da una Fiat 500.

Tragedia questa mattina a Eboli, dove una donna di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava alla fermata dell’autobus.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della Compagnia dei Carabinieri di Eboli, che hanno avviato gli accertamenti.

Indagini sulla dinamica

I militari hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada per consentire i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che il conducente dell’auto possa essere stato colto da un improvviso malore, circostanza che avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo.

Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto.