IKEA apre a Torre Annunziata: nuovo punto al MaxiMall Pompeii

Il colosso svedese dell’arredamento IKEA ha annunciato ufficialmente l’apertura di un nuovo spazio a Torre Annunziata. Il punto vendita sorgerà all’interno del MaxiMall Pompeii, il grande polo commerciale gestito dal Gruppo Irgen, con inaugurazione prevista per l’estate 2026.

Un nuovo format IKEA: consulenza e progettazione

La nuova struttura non sarà il classico megastore del brand, ma un “Plan and Order Point”, un format innovativo dedicato alla progettazione degli spazi domestici e professionali.

Il punto vendita avrà una superficie di circa 160 metri quadrati e sarà pensato soprattutto per offrire consulenza ai clienti. Qui sarà possibile progettare ambienti come cucine, camere da letto o uffici con l’aiuto di esperti, utilizzando l’intero catalogo digitale IKEA. Una volta completato il progetto, i prodotti potranno essere ordinati e consegnati direttamente a casa oppure in punti di ritiro dedicati.

Si tratta del 29° punto di questo tipo in Italia, una formula che l’azienda sta sviluppando sempre più per avvicinarsi ai clienti nelle aree urbane.

La strategia di IKEA in Campania

Con l’apertura nel MaxiMall Pompeii, la presenza di IKEA in Campania salirà a tre sedi fisiche. Il nuovo spazio si aggiungerà infatti ai grandi store già attivi a Afragola e Baronissi.

L’operazione rientra nella strategia omnicanale dell’azienda: un sistema che integra negozi fisici e piattaforme online per permettere ai clienti di progettare e acquistare in modo flessibile, passando facilmente dal digitale allo store.

Impatto sul territorio

L’arrivo del marchio svedese rappresenta un importante segnale per l’economia locale. Il MaxiMall Pompeii si sta infatti affermando come uno dei poli commerciali più importanti dell’area vesuviana, capace di attrarre grandi marchi internazionali e generare nuovi posti di lavoro.

La posizione di Torre Annunziata è strategica perché intercetta un ampio bacino di utenza che comprende l’area vesuviana, la costiera e parte della provincia di Napoli.

Per molti cittadini, la nuova apertura significherà avere un punto di consulenza IKEA più vicino, senza dover raggiungere gli store più grandi di Afragola o Baronissi.