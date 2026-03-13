Nocera Inferiore, 500mila euro dal PNRR per la sicurezza delle scuole

Gli interventi permetteranno di migliorare gli standard di sicurezza degli edifici scolastici frequentati ogni giorno da studenti, insegnanti e personale.

Importanti risorse in arrivo per la sicurezza degli edifici scolastici a Nocera Inferiore. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le graduatorie per l’assegnazione dei finanziamenti destinati all’adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza delle scuole pubbliche.

I fondi rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede interventi per migliorare infrastrutture e servizi nel sistema scolastico.

Due scuole finanziate per 500mila euro

Nel piano di interventi rientrano anche due istituti scolastici del territorio comunale, per un finanziamento complessivo di 500mila euro destinato all’adeguamento degli edifici alle normative antincendio.

Nel dettaglio:

300.000 euro per la Scuola Santa Chiara, in via N. B. Grimaldi

200.000 euro per la Scuola Ilaria Alpi, in via E. Siciliano

Gli interventi permetteranno di migliorare gli standard di sicurezza degli edifici scolastici frequentati ogni giorno da studenti, insegnanti e personale.

Il commento del sindaco

Soddisfatto il sindaco Paolo De Maio, che ha sottolineato l’importanza del finanziamento.

“La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Questo finanziamento rappresenta un risultato importante perché ci consente di intervenire su due edifici scolastici della città, garantendo standard di sicurezza sempre più elevati per studenti, insegnanti e personale”.

Il primo cittadino ha inoltre ribadito l’impegno dell’amministrazione nel continuare a intercettare fondi e opportunità di finanziamento per migliorare il patrimonio scolastico della città.