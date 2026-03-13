Nocera Inferiore, cagnolino ferito a colpi di fucile: indignazione tra i residenti di Chivoli

Un episodio grave e inquietante ha scosso una famiglia di Nocera Inferiore. Martedì scorso, nella tranquilla zona collinare di Chivoli, un cagnolino domestico è stato trovato gravemente ferito all’interno della proprietà dei suoi proprietari.

La famiglia ha raccontato di essersi svegliata con un brutto presentimento: l’animale era sdraiato a terra e appariva quasi privo di forze. In un primo momento si è pensato a un improvviso malore, ma la situazione si è rivelata molto più grave dopo il trasporto urgente presso un ambulatorio veterinario.

La scoperta dal veterinario

Durante la visita, il medico ha deciso di tosare le zampe posteriori del cane e si è accorto della presenza di numerosi piccoli fori scuri sulla pelle. Gli esami strumentali hanno confermato il sospetto: il cagnolino era stato colpito da diversi pallini di acciaio, probabilmente sparati con un fucile da caccia, come riporta “RTA Live”.

Nel corso dell’intervento veterinario sono stati estratti numerosi proiettili, segno evidente di un gesto violento che ha lasciato sconvolta la famiglia.

La denuncia e la rabbia dei residenti

I proprietari dell’animale hanno ritirato tutta la documentazione medica e hanno annunciato l’intenzione di presentare denuncia alle autorità competenti. Inoltre, per cercare di individuare il responsabile, stanno valutando l’installazione di foto-trappole nei pressi della loro abitazione.

La zona in cui si è verificato l’episodio è recintata e segnalata con cartelli che indicano la presenza di animali domestici. I residenti della collina di Chivoli hanno sottolineato anche un altro aspetto: non si tratta di un’area destinata alla caccia e l’area è abitata da numerose famiglie.

“Difenderemo il nostro territorio”

Dopo quanto accaduto, diversi abitanti della zona hanno manifestato l’intenzione di vigilare con maggiore attenzione sul territorio. L’obiettivo è evitare che episodi simili possano ripetersi e individuare eventuali responsabili.

Chiunque dovesse essere sorpreso con armi da caccia in un’area dove l’attività venatoria non è consentita, assicurano i residenti, verrà segnalato immediatamente alle forze dell’ordine.