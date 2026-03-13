Nocera Inferiore. Nuovi servizi pubblici per la Multiservizi (video)

Presentato al Comune di Nocera Inferiore l’affidamento in house providing di nuovi servizi alla società partecipata Nocera Multiservizi

La presentazione dell’affidamento in house

Presso l’Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore si è svolta la conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’affidamento in house providing di nuovi servizi pubblici locali di rilevanza economica alla società partecipata Nocera Multiservizi. All’incontro hanno preso parte il sindaco Paolo De Maio, l’assessore alle Politiche Finanziarie e alle Società Partecipate Clara Cesareo, il presidente della Commissione Bilancio e Partecipate Massimo Petrosino e il presidente della società Sergio Stellato.

Gli obiettivi dell’amministrazione comunale

Con l’occasione sono stati illustrati i contenuti e le prospettive del nuovo affidamento, considerato un passaggio significativo per l’organizzazione e la gestione di alcuni servizi fondamentali per la città. L’amministrazione comunale punta infatti a rafforzare l’efficienza operativa, migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e consolidare un modello basato su un più diretto controllo pubblico delle attività gestionali.

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